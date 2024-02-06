طرح البرومو الرسمي لمسلسل "Squid Game" بموسمه الثاني - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المنصة العالمية المنتجة للمسلسل الكوري الجنوبي Squid Game عن أول اللقطات التشويقية للموسم الثاني من المسلسل الشهير الذي لاقى نجاحاً كبيراً في موسمه الأول في عام 2022، من خلال فيديو نتم نشره عبر الحساب الرسمي للمنصة .



وأرفقت الصفحة الرسمية للمنصة هذا التعليق مع الفيديو : "نقدم لكم النظرة الأولى على SQUID GAME SEASON 2. قادم هذا العام".

وذلك بعدما كشفت المنصة عن طاقم الممثلين الأساسيين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ووفقا للتقرير الذي نشر على موقع "nme"، سيعود كل من Lee Jung-Jae و Lee Byung-Hun و Wi Ha-Jun و Gong Yoo.

وسيشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، وإلى الان لم يكشف عن الشخصيات التي سيلعبونها.