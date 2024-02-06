ميرنا وليد - بيروت - كشفت المنصة العالمية المنتجة للمسلسل الكوري الجنوبي Squid Game عن أول اللقطات التشويقية للموسم الثاني من المسلسل الشهير الذي لاقى نجاحاً كبيراً في موسمه الأول في عام 2022، من خلال فيديو نتم نشره عبر الحساب الرسمي للمنصة .
وأرفقت الصفحة الرسمية للمنصة هذا التعليق مع الفيديو : "نقدم لكم النظرة الأولى على SQUID GAME SEASON 2. قادم هذا العام".
وذلك بعدما كشفت المنصة عن طاقم الممثلين الأساسيين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ووفقا للتقرير الذي نشر على موقع "nme"، سيعود كل من Lee Jung-Jae و Lee Byung-Hun و Wi Ha-Jun و Gong Yoo.
وسيشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، وإلى الان لم يكشف عن الشخصيات التي سيلعبونها.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح البرومو الرسمي لمسلسل "Squid Game" بموسمه الثاني - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.