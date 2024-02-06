بعد النجاح الكبير لـ جيسون ستاثام في "The Beekeeper"..إليكم ما وصلت إليه إيراداته حتى الآن

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم الأكشن "The Beekeeper" بتحقيقه نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية العالمية بعد أن وصلت إيراداته إلى 107 ملايين و350 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه يوم 12 كانون الثاني الجاري.



وأنقسمت إيرادات فيلم The Beekeeper بين 45 مليونًا و 450 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و61 مليونًا و900 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

و تدور أحداث فيلم The Beekeeper حول الحملة الوحشية التي يقوم بها رجل للانتقام، جانب وطني بعد أن تم الكشف عن أنه عميل سابق لمنظمة قوية وسرية تعرف باسم "مربي النحل"، وهو من بطولة جيسون ستاثام، إيمي رافير لامبمان، بوبي نادري، جوش هوتشرسن، جيريمي آيرونز، ديفيد ويتس، مايكل إيب، تايلور جيمس، فيليسيا رشاد، جيما ريدجريف، ومن إخراج ديفيد آير، ومن تأليف كورت فيمر.