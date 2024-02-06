شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف الفنان أحمد عبد الحميد

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد عبد الحميد صورا جديدة من حفل زفافه الذى أقيم من أيام، على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى حنين هلال، في حفل عائلى حضره أسرة العروسين والأصدقاء المقربون.









وظهر الممثل الشاب أحمد عبد الحميد أو كما يعرفه متابعو دراما رمضان 2023، بـ "شنهابى" أو "شنو"، الصياد المساعد لـ حنان أو النجمة منى زكى في مسلسل تحت الوصاية.

وتمكن أحمد عبد الحميد من جذب أنظار متابعى مسلسل تحت الوصاية، بسبب تمكنه من أداء دور الصياد الشاب "الصايع" في بعض الأحيان، الذى سيحاول دائما حل المشاكل التي تواجههم، ويقف لـ مساندة "الريسة" كما يقوم بـ منادتها خلال أحداث العمل.

وبالرغم من مشاركة أحمد عبد الحميد في مجموعة من الأعمال من قبل سواء داخل أو خارج الموسم الرمضانى، ألا أن شخصية "شنو"، كان لها صدى خاص مع متابعى المسلسل أو متابعى دراما رمضان 2023، خاصة مع رسم خاص للشخصية من خلال تغيير لون الشعر أو طريقة الكلام، أو المشى.

مسلسل "تحت الوصاية" عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويدى، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، حمدى هيكل، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين.