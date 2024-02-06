ميرفت أمين أم فلسطينية في رمضان ٢٠٢٤

تحت شعار “الحلم والقضية” تشارك الممثلة المصرية ميرفت أمين في السباق الدرامي الرمضاني ٢٠٢٤ من خلال مسلسل جديد بعنوان “مليحة”.

يتألف مسلسل “مليحة” من ١٥ حلقة، وهو يدعم القضية الفلسطينية، حيث يروي حكاية أسرة من أصل فلسطيني تعيش في “السلوم”، ولكنها تضطر بعد أحداث ليبيا للعودة إلى مدينة غزة عن طريق مصر، حيث تواجه العديد من المشاكل والصعوبات.

تلعب ميرفت أمين في المسلسل دور ربّة منزل وأم من أصل فلسطيني. ويشاركها بطولة المسلسل كوكبة من الفنانين أبرزهم: دياب، أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني، سارة عبد الرحمن، تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

نشير ان آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين، كان مسلسل “تغيير جو” الذي شاركت في بطولته الى جانب الفنانة منّة شلبي، إياد نصار، عصام عمر وغيرهم، من إخراج مريم أبوعوف، تأليف منى الشيمي ومجدي أمين، تم عرضُه في شهر رمضان الفائت.