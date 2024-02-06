بالصور- لن تصدقوا سعر حقيبة يد نسرين طافش الخيالي..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية نسرين طافش بإطلالتها الاخيرة على الجمهور بلوك مميز إرتدت فيه توب طويل باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع سروال من الجلد الاسود و سترة مميزة باللون الأحمر من الفرو، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

أول ظهور علني لـ سيلين ديون بعد إصابتها بمرض خطير.. وهذا ما تم كشفه



و كانت نسرين تحمل بيدها حقيبة باللون الأسود من الجلد من دار أزياء DOLCE & GABBANA و يقدر سعرها بـ 1,995 دولار.

و في وقت سابق، شاركت نسرين طافش فيديو لها، ظهرت فيه مرتدية فستان زفاف أنيقاً، خلال تجولها في صالة للأعراس، وبدت جميلة للغاية، وكشفت أن هذا الفيديو التقط من كواليس تصوير عملها الجديد، الذي سيبصر النور في 7 شباط/فبراير.

وكتبت تعليقاً جاء فيه: "جاهزين تعرفوا الحكاية! فيلم "السيستم" ابتداء من 7 فبراير في جميع دور العرض في مصر و قريبا في صالات السينما العربية".

