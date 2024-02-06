بالصورة - قطة إيمان العاصي تخطف قلوب المتابعين بلطافتها

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إيمان العاصي صورة لها عبر حسابها الخاص مع الجمهور صورة جمعتها بقطتها التي خطفت قلوب المعجبين بلطافتها و خفة دمها، وعلقت إيمان على المنشور بالقول: "أنا أتحسس من البشر".
و في وقت سابق، عايدت إيمان العاصي إبنتها ريتا في يوم ميلادها من خلال صورة جمعتهما شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، و وجهت إيمان رسالة حب لإبنتها قالت فيها: "ابنتي الصغيرة. أمس ابنتي و اليوم صديقتي إلى الأبد! لا تنس أبدًا أنني فخورة جدًا بكي وأحبكي أكثر من أي شيء في العالم، أتمنى لكي حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة".
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