بالصورة - قطة إيمان العاصي تخطف قلوب المتابعين بلطافتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إيمان العاصي صورة لها عبر حسابها الخاص مع الجمهور صورة جمعتها بقطتها التي خطفت قلوب المعجبين بلطافتها و خفة دمها، وعلقت إيمان على المنشور بالقول: "أنا أتحسس من البشر".



و في وقت سابق، عايدت إيمان العاصي إبنتها ريتا في يوم ميلادها من خلال صورة جمعتهما شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، و وجهت إيمان رسالة حب لإبنتها قالت فيها: "ابنتي الصغيرة. أمس ابنتي و اليوم صديقتي إلى الأبد! لا تنس أبدًا أنني فخورة جدًا بكي وأحبكي أكثر من أي شيء في العالم، أتمنى لكي حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة".

