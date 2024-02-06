تركي آل الشيخ يروج لبطولة تنس عالمية في "موسم الرياض" أكتوبر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج للعديد من الأحداث الفنية والرياضية ضمن "موسم الرياض" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وروج "تركي" لبطولة تنس عالمية تقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" بعنوان "6 Kings Slam" والتي تضم نخبة من نجوم التنس حول العالم وهم اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الإسباني رافاييل نادال، اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، ولاعب التنس الدنماركي هولجر رون والمقرر إقامته بشهر أكتوبر المقبل.

وعلق "تركي" على بطولة التنس المرتقبة قائلا: "بطولة (6 Kings Slam) في موسم الرياض مواجهات حماسية بين ستة من أفضل لاعبين التنس بالعالم".

وكشف "تركي" خلال الساعات القليلة الماضية عن المسرحية الكوميدية "سناب شات" والمقرر عرضها 12 فبراير الجاري على خشبة مسرح "محمد العلي"، ونشر "تركي" بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع "X" وعلق: "المسرحية الكوميدية سناب شات مع الفنانة أمينة خليل والفنان مصطفى خاطر ومجموعة من النجوم على مسرح محمد العلي إبتداًء من 12 فبراير".

وكان الظهور الأخير للمستشار تركي آل الشيخ في مباراة النصر السعودي أمام نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي انتهى بفوز ساحق لنادي النصر السعودي بـ 6 أهداف دون رد وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم الفنان أحمد حلمي، الفنان عمرو يوسف، الفنانة أنغام.

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