عمر الشناوي ينشر صور نادرة لـ عائلته الفنية والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان عمر الشناوي متابعيه، صورا نادرة له برفقة جده النجم الراحل كمال الشناوي وجدته الفنانة هاجر حمدي.

ونشر الشناوي الصور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "جدي وأبي و جدتي، من زمن الجمال والرقي".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الزمن الجميل، أنت أخلاقك وتعاملك لسه زي الزمن الجميل دا، ربنا يرحمه كان رجل عظيم، فعلًا كان زمن الرقي والجمال".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر الشناوي مسلسل "مذكرات زوج"، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سما إبراهيم، تأليف أحمد بهجت، إخراج تامر نادي.

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