تركي آل الشيخ ينشر فيديو عالمي لمباراة الملاكمة المرتقبة "حلبة النار" ضمن "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مقطع فيديو عالمي لمباراة الملاكمة المرتقبة "حلبة النار" المقرر إقامتها يوم 18 مايو المقبل بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري.

ونشر "تركي" مقطع فيديو ترويجي لمباراة "حلبة النار" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وقدم خلاله الملاكمان أوسيك وفيوري بطريقة عالمية، إذ ظهر الملاكمان وهما يتحديان بعضهما البعض بأكثر من حقبة زمنية منها الغرب الأمريكي، وقراصنة الكاريبي حتى أنه قام بتجسيدهما على طريقة أفلام الكارتون والأنيمي الياباني.

كما كشف "تركي" عن حزام الفائز ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "هذا الحزام في انتظار فيوري وأوسيك صنع خصيصًا لهذا النزال، لأول مرة 4 أحزمة بلا منازع في نفس النزال قتال القرن وحلبة النار 18 مايو 2024.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الجاري إلا أن تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

وروج المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية، حيث كشف عن بطولة تنس عالمية بعنوان "6 Kings Slam" وتضم نخبة من نجوم التنس حول العالم وهم اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الإسباني رافاييل نادال، اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، ولاعب التنس الدنماركي هولجر رون والمقرر إقامته بشهر أكتوبر المقبل.

وكشف "تركي" خلال الساعات القليلة الماضية عن المسرحية الكوميدية "سناب شات" والمقرر عرضها 12 فبراير الجاري على خشبة مسرح "محمد العلي"، ونشر "تركي" بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع "X" وعلق: "المسرحية الكوميدية سناب شات مع الفنانة أمينة خليل والفنان مصطفى خاطر ومجموعة من النجوم على مسرح محمد العلي إبتداًء من 12 فبراير".

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