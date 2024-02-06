مسلسل "The Simpsons" يواصل إثارة الجدل.. ماذا توقع لنظارة أبل الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير "The Simpsons" إثارة الجدل بسبب توقعاته التي دائمًا ما تأتي في محلها وتثير جدلا كبيرا، وكان آخرها الكشف عن توقعاته لعام 2024.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديوهات من إحدى حلقات المسلسل والتي تنبأت بصدور نظارة تشبه نظارة أبل الجديدة "Apple Vision Pro" التي تمتاز بالعديد من المواصفات وتعد ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا، وظهر أبطال مسلسل "The Simpsons" وهم يرتدون نظارة كانت مشابهة تمامًا لنظارة "Apple" وذلك قبل أعوام من الإعلان عنها.

وظهر أبطال مسلسل "The Simpsons" وهم يتجولون بالشوارع مرتديين النظارة وقاموا بمقارنة المسلسل بعدد من الأشخاص الذين ارتدوا النظارة في الشوارع وظهروا مشابهين تمامًا لما تنبأ به مسلسل الكارتون الشهير.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو أوضحوا خلاله رؤية المسلسل لعام 2024، وأنه في الحلقة التاسعة من الموسم الـ 24 قررت الشخصية الرئيسية بأحداث المسلسل "هومر سيمبسون" صنع مخبأ تحت الأرض لعائلته بسبب توقع المسلسل حدوث كارثة وبالفعل تحدث عاصفة شمسية تضرب بلدة "سبرنجفيلد" التي تدور حولها أحداث المسلسل وتسبب في القضاء على معظم الكائنات الحية إلى جانب عدم توفر الكهرباء أو خدمة الإنترنت.

واندهش البعض من تفاصيل الحلقة وذلك نظرًا لتصريحات وكالة ناسا الفضائية مؤخرًا واكتشافها ثقب إكليلي جديد في الشمس وأن هذا الثقب يخرج منه انبعاثات و عواصف شمسية بسرعة كبيرة تصل لـ 1.8 مليون ميل في الساعة ومن الممكن أن تضرب كوكب الأرض في أي لحظة وهو ما جعل الموضوع أكثر رعبًا.

وجاء في مضمون الحلقة قيام شخصية "هومر سيمبسون" ووالده برحلة داخل غواصة بأعماق المحيط في محاولة للعثور على كنز ما وأثناء الرحلة يفقد "هومر" والده ويبدأ الأوكسجين في النفاذ من الغواصة وهو ما حدث بالفعل بتفاصيل الغواصة "تيتان" المفقودة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتنباً بها مسلسل "ذا سيمبسونز" بحدث سياسي أو أجتماعي أبرزها توقعه أحداث 11 سبتمبر وترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي دائماً ما يثير جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباينت الآراء بين من يصدقون أن الأمر مجرد مصادفة لا أكثر وآخرون أكدوا أن هناك شيئا غريبا نظراً لكشفه العديد من الأحداث بتفاصيلها حتى قبل وقوعها بسنوات.