محمد فهيم يهنئ حسام حسن بعد توليه تدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد فهيم على تهنئة قائد منتخب مصر السابق حسام حسن بعد أنباء عن قرار توليه مهمة تدريب المنتخب المصري لكرة القدم خلفًا للمدير الفني للمنتخب روي فيتوريا بعد إقالته عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر "فهيم" صورة لحسام حسن برفقة مدرب المنتخب المصري الراحل محمود الجوهري وعلق قائلا: "حسام حسن واحد مننا معاك يا عميد بالنجاح الكبير والنصر الكبير إن شاء الله، كده نحضر كل مباريات المنتخب والأستاد يرجع يكون مليان لأخره تاني حتى في الماتشات الودية بجماهير بجد".

وكشف "فهيم" مؤخرًا عن إجازة الرقابة على المصنفات الفنية سيناريو فيلمه الجديد "كأس العالم" وهو قصة وسيناريو وحوار "فهيم" في أولى تجاربه الكتابية.

وحقق الفنان محمد فهيم نجاحًا كبيرًا ببطولة العرض المسرحي "تشارلي" وهي عبارة عن مسرحية استعراضية عن حياة أسطورة السينما "تشارلي تشابلن" تأليف مدحت العدل، استعراضات عمرو باتريك، ألحان إيهاب عبد الواحد، موسيقى نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ملابس ريم العدل، إخراج أحمد شوقي البوهي.

يذكر أن آخر مشاركات محمد فهيم بالدراما التليفزيونية كانت بمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم دراما 2023.

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