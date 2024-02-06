"شنهابي".. يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان الشاب أحمد عبد الحميد الشهير بـ "شنهابي" في مسلسل "تحت الوصاية" بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشر "عبد الحميد" صور من جلسة تصوير رومانسية على هامش حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وظهرت السعادة تغمره برفقته عروسته احتفالًا بدخول عش الزوجية وسط تهنئة جمهوره ومتابعيه.

ونجح الفنان الشاب أحمد عبد الحميد في لفت الأنظار لموهبته بمسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكي والذي عرض بموسم دراما رمضان العام الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة ضخمة وسط مشاركة عدد من النجوم منهم الفنان دياب، الفنان رشدي الشامي، الفنان خالد كمال، الفنان علي صبحي، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن مشاركات أحمد عبد الحميد كانت بمسلسل "العودة" بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم شريف سلامة، حمزة العيلي، تارا عماد، عصام السقا وعرض بشهر نوفمبر من العام الماضي.

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