شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان.. الطفل جان رامز ابن مصطفى شعبان وسهر الصايغ في "المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الطفل جان رامز في بطولة مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يجسد رامز شخصية ابن مصطفى شعبان وسهر الصايغ خلال أحداث العمل التي تدور في إطار شعبى حول عالم تجار السمك والصراعات داخل السوق.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



مصطفى شعبان وسهر الصايغ والطفل جان رامز

يذكر أن الطفل جان رامز عرف بمشاركته في فيلم "البعبع" الذى تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضى وجسد دور ابن أمير كرارة، وحصد دوره اشادات كبيرة، وشارك في العمل ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي

ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.