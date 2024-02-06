شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى وسلمى أبو ضيف فى عزاء والدة تارا عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء والدة الفنانة تارا عماد والذي يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضور كل من الفنان نور النبوى والفنانة سلمى أبو ضيف، وكانت والدة تارا عماد رحلت أول أمس وتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة وسط حضور عدد كبير من النجوم، في مقدمتهم الفنانة يسرا والفنان أحمد داوود وإنجي وجدان وريهام عبد الغفور وأحمد حاتم وثراء جبيل.

والدة تارا عماد تعود أصولها إلى مدينة مونتينجرو وهى إحدى دول البلقان الأوروبية، وقالت تارا عماد في لقاء سابق ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى: إنها ليست مصرية 100% حيث إن نصفها مصري والنصف الآخر من مونتينجرو المعروفة في مصر باسم “الجبل الأسود”، متابعة أنها والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان، وأكدت أنها زارتها أول مرة وهى فى الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك، ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

يشار إلى أن آخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.