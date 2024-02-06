بالفيديو- بكاء ياسمين عبد العزيز بشدة في كواليس إحدى جلسات التصوير..فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على الجمهور من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت أثناء تحضرها لإحدى جلسات التصوير، و كانت تستخدم filter جعلها تظهر و كأنها حزينة و تبكي بشدة، و تفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير و على نطاق واسع، مشيرين إلى خفة دم ياسمين.



و في قوقت سابق، أدت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز مناسك العمرة، وذلك بعد أيام من طلاقها من الممثل المصري أحمد العوضي.

وشاركت ياسمين متابعيها، عبر حسابها الرسمي، صوراً ومقاطع فيديو ظهرت فيها خلال تواجدها داخل الحرم المكي فجر اليوم الإثنين، لأداء مناسك العمرة.

وبدت ياسمين في الصور بملامح سكينة أقرب إلى الحزن، ما أثار جدلاً كبيرا بين متابعيها.

