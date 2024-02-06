بالصور- يوسف الكدواني و أميرة أديب يحطفان القلوب بعفويتهما من كواليس "وبينا ميعاد"

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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري يوسف الكدواني مجموعة من الصور جمهته بالممثلة المصرية أميرة أديب من كواليس تصوير مسلسل "وبينا ميعاد 2"، و ظهر الإثنان بخفة دم و عفوية مميزة، كما و علق ساخراً بالقول: "اكتشفت ان انا و اميرة مابنعرفش نتصور عادي".
و في وقت سابق، نشرت أميرة أديب فيديو على صفحتها الخاصة، تسوده أجواء الكوميديا، من كواليس مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني.
ويظهر الفيديو لقطات لأبطال العمل وهم نائمين في الكواليس.
وكتبت أميرة تعليقا على الفيديو: "وبينا ميعاد نوم مش عايزة الصحفيين يسألوني مين أكتر حد بينام في اللوكيشن تاني".
يذكر أن الجزء الثاني من"وبينا ميعاد " بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، أميرة أديب ومحمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.
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