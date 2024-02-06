بالصورة - حمدي الميرغني يكشف عن ملامح شخصيته و يحمس الجمهور لمسرحية "تييت"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري حمدي الميرغني البوستر الرسمي لأحدث أعماله و هي مسرحية تحمل إسم "تييت" و ذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و كشف حمدي عن ملامح شجصيته في المسرحية معلقاً بالقول: "مسرحيه تييت علي مسرح بكر الشدي في الرياض .

. من النهارده .. مستنينكم".

وفي وقت سابق، شارك الممثل المصري حمدي الميرغني صوراً جمعته بزوجته وإبنتهما، بمناسبة أول يوم دراسي للابنة، وعلق حمدي الميرغني على المنشور بدعاء لإبنته حيث قال: "اللهم ياسامع الداعين، ويامعطي السائلين، يامجيب المضطرين سهل لبنتي سُبل الخير والعلم، اللهم علمها وفهمها، ورُدها موفورة العقل والفهم".

