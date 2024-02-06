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ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري حمدي الميرغني البوستر الرسمي لأحدث أعماله و هي مسرحية تحمل إسم "تييت" و ذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و كشف حمدي عن ملامح شجصيته في المسرحية معلقاً بالقول: "مسرحيه تييت علي مسرح بكر الشدي في الرياض .
. من النهارده .. مستنينكم".
وفي وقت سابق، شارك الممثل المصري حمدي الميرغني صوراً جمعته بزوجته وإبنتهما، بمناسبة أول يوم دراسي للابنة، وعلق حمدي الميرغني على المنشور بدعاء لإبنته حيث قال: "اللهم ياسامع الداعين، ويامعطي السائلين، يامجيب المضطرين سهل لبنتي سُبل الخير والعلم، اللهم علمها وفهمها، ورُدها موفورة العقل والفهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - حمدي الميرغني يكشف عن ملامح شخصيته و يحمس الجمهور لمسرحية "تييت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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