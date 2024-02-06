تضامناً مع القضية الفلسطينية.. سيرين خاس تنضم لأسرة مسلسل "مليحة"

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل أسرة مسلسل "مليحة" بطولة النجم دياب، العمل بشكل مكثف من أجل استكمال التصوير، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويعتبر المسلسل من أكثر الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني المقبل 2024، تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة

سيرين خاس تنضم لأسرة مسلسل مليحة

وتشارك خلال العمل الممثلة الفلسطينية سيرين خاس ضمن الأبطال المشاركين في العمل الرمضاني، وتجسد شخصية فلسطينية تتعرض للكثير من التفاصيل الحياتية الصعبة التي يرصدها المسلسل.

سيرين خاس الميلاد والنشأة

ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة، نشأت في القاهرة وعمان، ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، الذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.

سيرين خاس

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث "مليحة" حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة، لكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين خلال أحداث المسلسل دور والدة دياب الذي يجسد دور أحد الشباب الفلسطينيين المقيمين بمصر.

كان قد استقر عمرو عرفة على أبطال العمل المشاركين في البطولة، بعد أن انتهى مؤخرًا من معاينة كل أماكن تصوير المسلسل بالظهير الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة، كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح، المنتظر أن يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب وفلسطين.

يذكر أن "مليحة" يعد أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى وقتنا هذا بشكل درامي.

أبطال مسلسل مليحة

وشملت القائمة المبدئية لأبطال ونجوم مسلسل "مليحة" عددا كبيرا من الفنانين، منهم دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن وعدد من الوجوه الشابة، من تأليف رشا عزت الجزار.