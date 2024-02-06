أهل مصر .. "الوقت وأهميته" في ثاني لقاءات ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ثاني لقاءات البرنامج التدريبي "إعداد القادة والكوادر النسائية" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقدّم الدكتور على حسن على، الحاصل على الدكتورة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا، محاضرة عن مهارات إدارة الوقت بشكل فعال، كاشفًا عن تعريف الوقت وأهميته بأنه مقدار من الزمن قُدِّر لأمر ما، والوقت متساوٍ للجميع فنصيب الفرد من اليوم 24 ساعة إن كان غنيًا أو فقيرًا ، قويًا أم ضعيفًا، طالبًا أم موظفًا، وليس كالموارد عندما يُستخدم يُستنفد للأبد.

وأوضح ان طبيعة الوقت تتمثل فى أنه أثمن ما يملك الإنسان، ومورد محدود، أيضاً لا يمكن تعويضه، ويمضي سريعاً، فضلاً عن أن استغلال الوقت يزيد من قيمته.

وشدد على انه لابد من تقييم علاقة كل إنسان بالوقت، مُعددًا فوائد تنظيم الوقت التى على رأسها إنجاز الأهداف، والشعور بالتحسن المستمر، والتقليل من الضغوط، وتحسين الإنتاجية.



وأشار إلى أن مضيعات الوقت هي كل توظيف غير ملائم للوقت، أى الأعمال التي تستهلك كمية كبيرة من الوقت لا تتناسب مع القيمة الناتجة عنها، أو إنفاق الوقت على أعمال أقل أهمية.

وأوضح أن مضيعات الوقت نوعان، الاول داخلية وتتضمن التسويف وضعف التخطيط، وعدم القدرة على قول لا.

والثانى خارجية وتتضمن * الناس، الأصدقاء، العملاء. * الأشياء: كتابة الرسائل، مذكرات، تلفاز *الطوارئ.

وقال إن هناك خمس نصائح لاستثمار وقتك بشكل أفضل هى انه لابد أن تتعلم كيف تقول لا، وأن تكون مرنًا أفضل من أن يفشل مخططك، ولا تستخدم تطبيقات الهاتف في تنفيذ مهام الخطة، ولا تكن نشطًا عبر وسائل التواصل أثناء عمل شيء مهم، والتخطيط الجيد للمهام المطلوب إنجازها.

وكشف الدكتور على حسن عن استراتيجية نصف ساعة تغير أسبوعك وتتمثل فى تحديد الأهداف، تحديد الخطوات، قدر الوقت، افحص جدولك، نفذ وتابع عملية التنفيذ.

وأوضح أن إدارة الوقت هي الاستخدام الافضل له والامكانات المتاحة بالطريقة التي تؤدي الى تحقيق الأهداف من خلال الالتزام والتحليل والتخطيط والمتابعة.

وأشار إلى ان تحديد الأولويات أهم ما يقود إلى النجاح، فالأولويات هي الاعمال والانشطة التي يجب تقديمها على غيرها لما لها من الاهمية عند الشخص. إن تقديم الاهم على المهم حقيقة شرعية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها شهادة ان لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

وأوضح أن تحديد الأولويات أهم ما يقود إلى النجاح وثبت أن الافراد والمنظمات التي تضع أهدافًا واضحة وتلتزم بتحديد الأولويات انها تحقق نتائج أفضل.

واضاف ان هناك استراتيجيات فعالة لإدارة الوقت منها:

- مبدأ باريتو (80/20) : إذا بذلت في عملك 20% من جهدك باستخدام التخطيط والتنظيم وترتيب الأولويات فسوف تنتج منه 80% والعكس صحيح.

- التاءات الخمس لتحقيق إدارة فاعلة للوقت: 1- تحديد الاهداف 2 ترتيب الأولويات 3- تخطيط الزمن 4- تفويض الاعمال 5- تقويم الاداء.

- اغلق منافذ الهروب ولا تنصرف عن المهمات الثقيلة او الصعبة بالكسل والتردد، والتأجيل والتسويف.

- لا تستسلم للامور العاجلة غير الضرورية.

- تعلم أن تقول "لا" بلباقة - كن منظمًا - تعلم كيف تفوض. واستثمر الاوقات الهامشية أو الضائعة.

واشار الى ان الأدوار الاثني عشر للقاىٔد المتميز تتضمن: 1 . النزاهة 2. القدرة على المخاطرة، و التفاؤل والحماس، الإلتزام بالتطور، الرؤية، العملية، المسؤولية ، العمل بضمير بجد، الثقة بالنفس، الذكاء العاطفي ، الخبرة المهنية، القدرة على جذب الآخرين.

واستمر الدكتور على حسن فى اثراء اللقاء بالتفاعل مع مشرفي فتيات ملتقى اهل مصر، والسماع لمواقف أثرت فيهم،

وحكى بعض المواقف التي تعرض لها شخصيًا.

واشار الى ان دور النساء في القيادة هو الاساس فى خلق جيل يرتقى بالمجتمع.

وعن القيادة هل هي موهبة فطرية أم مكتسبة، أشار أنه لم يتم التوصل إلى رأي نهائي لذلك، ولكن أغلب الآراء أشارت أنها فطرية ويتم اكتسابها في نفس الوقت، كما أشار إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها الشخص القيادي وهي "النزاهة والصدق، القدرة على المخاطرة، التفاؤل والحماس، الالتزام بالتطور، الرؤية، العملية المسؤولية، العمل بضمير واحد، الثقة بالنفس، الذكاء العاطفي، الخبرة المهنية، القدرة على جذب الآخرين.

وتخلل اللقاء مناقشة الفتيات حول رؤيتها كونها قائدة أم لا، وعندما تكون في موقف القائدة ماذا تفعل، وشاركت كل من إيمان رشدي من أسوان ليسانس لغات إسلامية وعربية، ملك عبد الكريم من القاهرة بكلية الإعلام، سارة محمد من الوادي الجديد كلية هندسة زراعية، إيمان إيهاب من جنوب سيناء كلية الحقوق، فريدة حازم من مطروح، شهد عبدالهادي من شمال سيناء كلية تغذية علاجية، مدينة عثمان من الشلاتين، وتعددت آراؤهم أنهم سيتخذون مبدأ الثواب والعقاب، ووضع خطة وبرنامج محدد، وتكريم الشخص الأكثر التزاما، وضرورة وجود ثقة وعلاقة صداقة متبادلة.

ويستضيف الملتقى 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي. ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.