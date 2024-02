نجوم الفن يدعمون فلسطين على السجادة الحمراء

ياسر رشاد - القاهرة - تضامن مجموعة من نجوم ومشاهير الفن خلال حفل توزيع جوائز غرامي 2024 في لوس أنجلوس، تقديم الإعلامي تريفور نواه، ورغم العواقب التي تواجه الفنانين لإدانتهم لإسرائيل، إلا أن عدد منهم أظهروا دعمهم للقضية الفلسطينية أثناء العرض.

إسبيرانزا سبالدينج

دعمت المغنية والعازفة إسبيرانزا سبالدينج فلسطين بارتدائها الشال الفلسطيني على السجادة الحمراء، التي كانت مرشحة لجائزة "أفضل ألبوم Jazz" عن ألبومها Alive at the Village Vanguard،

إيجا موني

تضامنت الشاعرة إيجا موني مع القضية الفلسطينية بحملها حقيبة على هيئة بطيخة، والتي أصبحت ترمز للعلم الفلسطيني بسبب تضمنها نفس الألوان، ويذكر أنها كانت مرشحة لجائزة أفضل ألبوم شعري عن When The Poems Do What They Do.

فريق Boygenius

طالب ثلاثي Boygenius، المكون من فيبي بريدجرز، لوسي جاكوس، جوليين بيكر، بوقف إطلاق النار على غزة عن طريق ارتدائهن شارة لمنظمة "فنانين داعمين لوقف القصف"، وكان الفريق قد فاز عن ألبوم The Record جائزة "أفضل ألبوم بديل" وجائزة "أفضل آداء روك" عن Not Strong Enough، إلى جانب ترشيحهن لـ 3 جوائز أخرى.

آني لينوكس

في نهاية عرضها التكريمي للراحلة شينياد أوكونور، التي اشتهرت بمساندة للشعب الفلسطيني، قالت آني لينوكس "نحن فنانون داعمون لوقف إطلاق النار والسلام العالمي".

من ناحية أخري، الجدير بالذكر أن خطاب الفنانين الداعمين لوقف إطلاق النار قد حصل على توقيع من أكثر من 1000 فنان على رأسهم دوا ليبا، أندرو جارفيلد، كيت بلانشيت، سيلينا جوميز، جينيفر لوبيز، ليلي جلادستون، ماهرشالا علي وغيرهم.