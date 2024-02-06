شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من فيلم بوب مارلي الجديد Bob Marley: One Love.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لـ Rotten Tomatoes، الملامح الأولى لفيلم بوب مارلي الجديد، Bob Marley: One Love، المقرر طرحه في 14 فبراير الجاري في دور العرض السينمائي، وهو الفيلم الذي سيسرد قصة حياة ملك البوب الراحل بوب مارلي.

وفي سياق آخر، شوهدت ميجان ماركل والأمير هارى غير مرتاحين فى مقاعدهما خلال العرض الأول لفيلم بوب مارلى، ويبدو أن دوق ودوقة ساسكس، اللذين استعرضا أزياءهما المميزة بهذا الحدث الأسبوع الماضى، قد تم تجاهلهما بمقعد فى الصف الثامن، على عكس الممثلين وطاقم العمل، الذين جلسوا فى الصفوف الأمامية.