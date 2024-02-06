شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من فيلم بوب مارلي الجديد Bob Marley: One Love.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لـ Rotten Tomatoes، الملامح الأولى لفيلم بوب مارلي الجديد، Bob Marley: One Love، المقرر طرحه في 14 فبراير الجاري في دور العرض السينمائي، وهو الفيلم الذي سيسرد قصة حياة ملك البوب الراحل بوب مارلي.
وفي سياق آخر، شوهدت ميجان ماركل والأمير هارى غير مرتاحين فى مقاعدهما خلال العرض الأول لفيلم بوب مارلى، ويبدو أن دوق ودوقة ساسكس، اللذين استعرضا أزياءهما المميزة بهذا الحدث الأسبوع الماضى، قد تم تجاهلهما بمقعد فى الصف الثامن، على عكس الممثلين وطاقم العمل، الذين جلسوا فى الصفوف الأمامية.
من جهتها، تناقش خبيرة العلاقات العامة لين كارات، سبب قلق الزوجين، فى تصريحات لموقع The Mirror، وزعمت: "من المحتمل أن ميجان أعتقدت أنهما سيكونان ضيفى الشرف، وكانت منزعجة لأنها وزوجها لم يحصلا على مقعد رئيسى".
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظ أحد المشاهدين أيضًا أن هارى كان "يقطف لحيته" بسبب الانزعاج، وأضافت لين: "أراهن أيضًا أنها كانت غير مرتاحة جدًا للجلوس بهذا الفستان طوال فترة عرض الفيلم".
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