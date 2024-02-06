شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام فى ندوة من 24 عاما: القضية الفلسطينية بالنسبة للمصريين زى علاقة الأب بابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الزعيم عادل إمام عن القضية الفلسطينية في ندوته الأرشيفية التي تذيعها قناة القاهرة الوثائقية من مشاركته في معرض الكتاب عام 2000، ورداً على تعامله مع القضية بعد تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة واللاجئين.

وقال الزعيم في الندوة التي أدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان: "أول ما روحت غزة قلت للسائق يوديني لمخيم اللاجئين، المشكلة الفلسطينينة مع للمصريين كلهم من أولها وحتى الآن عاملها زى ما الواحد يربي ابنه صغيرا ويعلمه ويجوزه، فيفضل الأب شايل هم الابن، هي القضية الفلسطينية للمصريين عامله كدة بالضبط".

وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.