شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام: ماجرتش وراء النجومية وبجري ورا الفكر الى عاوز أوصله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الزعيم عادل إمام، على سؤال اختياره للأدوار التي يؤديها، في ندوته الأرشيفية التي أذاعتها قناة القاهرة الوثائقية من دورة معرض الكتاب لعام 2000، وقال، "قعدت سنتين مفيش مليم في جيبي، محدش يقولي تعالي اعمل تمثيلية إذاعة، نسيوني، بعد ما عملت انا وهي، نسيوني، انا بحب المهنة ومجرتش ورا الشهرة والنجومية لكن جريت وراء الدور الكويس والفكر الى عاوز اوصله، مع انى باخد اكبر اجر في تاريخ السينما، كل الفلوس الى باخدها اديها لمراتي هي إلى تصرف".

وعن عمالقة الفن الجميل المصريين، قال الزعيم،: "بحب إسماعيل يسن طبعا، ويوسف وهبة وزكي طليمات"، وعن كلمته الشهيرة زكي جمعة، قال:": محمد زكي جمعة كان رئيس فريق التمثيل في كلية الزراعة قبل ما اخش انا، وصارت صداقة بيننا، واخر سنة كنت انا رئيس الفرقة، وقلت اسمه في مسرحية مدرسة المشاغبين".

وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.