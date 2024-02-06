بفيديو مؤثر..لطيفة التونسية برسالة إلى والدتها بعد اربعين يوم على رحيلها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة لطيفة التونسية مقطع فيديو ظهرت فيه مع أمها الراحلة عبر حسابها الخاص، و ذلك بعد مرور أربعين يوم على رحيلها عن عالمينا، ووجهت لها رسالة من الأسى، كما و علقت على المنشور بالقول: "٤٠ يوم على فراقك يا أمي"، و تفاعل معها عدد كبير من الجمهور بالإضافة إلى فنانين عرب م بينهم الفنانة اللبنانية يارا و الممثلة نسرين طافش و الفنانة اللبنانية كارول سماحة بالإضافة إلى عدد كبير من مشاهير العرب الذي واسوها.



و في وقت سابق، شاركت لطيفة التونسية ثلاث صور جمعتها بوالدتها التي رحلت منذ فترة قصيرة وذلك لمناسبة عيد ميلادها موجهة رسالة إلى روحها وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وعبرت لطيفة عن أساها وحزنها لفقدان والدتها وتيقنها من أن روحها في الجنة وكتبت في تعليق مرفق بالصور :"اي كلمات مش هتعبر عن الوجع اللي بداخلنا .. فراقك وبعدك موت لكن ده قضاء الله وقدره وبأيماني ان فيه جنة ونار فا انا متأكدة انك في الجنة وعيد ميلادك هيكون في الجنة ان شاء الله يا عمري يا روح روحي انتي".

