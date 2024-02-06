بسنت شوقي تشعل حماس الجمهور لفيلم "السيستم" من خلال البوستر..وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية بسنت شوقي البوستر الرسمي لأحدث أعمالها إلى جانب الممثل المصري أحمد الفيشاوي، و هو فيلم "السيستم"، و ذلك عبر حسابها الخاص، و علقت بسنت على المنشور محمسةً الجمهور للفيلم بالقول : "فيلم السيستم من بكرة - ٧ فبراير - فى سينمات مصر، وقريباً بالوطن العربى".



و في وقت سابق، دعمت بسنت شوقي زوجها الممثل محمد فراج الذي ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد "أهل الكهف".

وشاركت بسنت متابعيها البرومو الرسمي لفيلم "أهل الكهف"، عبر حسابها الخاص، شوقت من خلاله المتابعين لأحداث افليم.

وأرفقت بسنت البرومو بتعليق، قالت فيه: "فيلم أهل الكهف قريباً".

