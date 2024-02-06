هشام جمال يكشف لـ "صاحبة السعادة" كواليس كليب "كلمة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل المنتج والفنان هشام جمال والنجمة الشابة ليلى زاهر ضيفان مساء أمس الأثنين على برنامج "صاحبة السعادة"، التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

وكشف هشام خلال الحلقة قصة حبهما منذ البداية، وكواليس أغنيتهما "كلمة أخيرة".

وقال هشام: "طلعت في البداية إشاعات كتيرة، علشان ليلى بتحب تتصور كتير مع الزملاء الفنانين اللي في سننا، فـ كان بيطلع عليها إشاعات كتير أكتر مني، بس بجد نقطة التحول وإن الموضوع ياخد شكل تاني، ويمكن إحنا الاتنين حسينا لبعض بنفس المشاعر في نفس الوقت".

وتابع: "أصل هي سفرية لبنان، بعد ما المسلسل خلص سافرنا لبنان علشان نصور أغنية "كلمة أخيرة"، ليلى جت أخدت رأيي في الأغنية وعجبتني جدا، فعرضت عليها أني أصورهلها كـ إخراج وهي وافقت، فسافرنا بقا السفرية دي سفرية خاصة جدا حصل في حاجات كتير عندي وعندها، والعائلتين كانوا موجودين وكان رأس السنة فكان وقت مميز جدا فخرجنا كـ عائلتين".

وفاجأ الفنان هشام جمال جمهوره ومتابعيه بقراءة الفاتحة على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور مطلع شهر يناير الجاري عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وعلق: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخير سعيد علينا، من أيام كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمني من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

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