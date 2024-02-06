أحمد حاتم وإنجي وجدان في عزاء والدة تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء والدة الفنانة تارا عماد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

وتوافد عدد من نجوم الفن على العزاء لمواساة الفنانة تارا عماد في رحيل والدتها منهم الفنان أحمد حاتم، والفنانة إنجي وجدان

كما حضر العزاء كل من: الفنانة نيللي كريم وزوجها الفنان هشام عاشور، الفنان حمزة العيلي، الفنان محسن منصور، الفنانة مي الغيطي، الفنانة هبة عبدالعزيز، الفنانة ولاء الشريف، المخرج عمرو سلامة.

وأعلنت الفنانة تارا عماد وفاة والدتها يوم السبت الماضي وعلقت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر الأحد الماضي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشهدت حضور: الفنانة بسنت شوقي، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة عفاف مصطفى، الفنان أحمد داود، الفنان عزوز عادل، الفنان أحمد حاتم، الفنانة ريهام عبدالغفور.

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