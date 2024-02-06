شادي شامل في أحدث ظهور بالعرض الخاص لفيلم "السيستم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "السيستم" بإحدي سينمات التجمع الخامس استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات غدًا الأربعاء.

وحرص فريق عمل الفيلم على الحضور منهم الفنان محمد علي رزق، الفنانة ميس حمدان، الفنانة نسرين طافش، الفنانة رانيا منصور، إلى جانب عدد من النجوم الذين حرصوا على التواجد وتهنئة صناع الفيلم على طرحه بدور العرض السينمائي منهم الفنان شادي شامل.

فيلم "السيستم" يدور في إطار كوميدي حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان طارق لطفي والفنان أحمد الفيشاوي، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان شادي شامل كانت بمسلسل "المرافعة" عام 2014.