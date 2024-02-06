أحمد سعد يوجه الشكر للمملكة العربية السعودية من منزله في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد سعد عن احترامه للمملكة العربيه السعودية نظرا لتقديرها للفن العربي ودعمها للفنون والثقافة، لمشروعها الفني وحبها للفنون خاصة الفن المصري

ونشر "سعد" صور ظهر خلالها وهو يتجول بمنزله الجديد في الرياض وعلق قائلا: "أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة، أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته أنه مطرب مصري عربي، أيوة الناس دي مشروعها عظيم لأنهم فهموا قيمة الفن والمواهب في جميع المجالات".

وقام بتوجيه الشكر للمملكة قائلا: "شكرًا كمصري وشكرًا كفنان، السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت، لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم، زي ما بيقول عندنا محمد عبده وطلال مداح".

وأنهى تعليقه: "بيقولوا (عندنا) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات ويكبر الإنسان بموهبته كأنه ببلده، ربنا يحفظكم ويقدركم على اللي جاي".

وأحيا الفنان أحمد سعد مؤخرًا وشارك بالعديد من الفعاليات الغنائية في "موسم الرياض" كان آخرها حفله الغنائي في القرية العالمية بدبي.

يذكر أن أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في قطر يوم 11 فبراير الجاري على المسرح المكشوف "كاتارا".

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