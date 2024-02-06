بسنت شوقي تخطف الأنظار بـ "بدلة رجالي" في العرض الخاص لفيلم "السيستم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار فور وصولها السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم "السيستم" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بإحدى سينمات التجمع الخاص بحضور فريق العمل احتفالًا ببدء عرضه بدور العرض السينمائي الأربعاء.

وظهرت "بسنت" على السجادة الحمراء وهي ترتدي بدلة رجالي والتقطت عدد من الصور التذكارية.

وحضر فريق عمل الفيلم منهم الفنانة نسرين طافش، الفنانة رانيا منصور، الفنانة ميس حمدان، الفنان محمد علي رزق، إلى جانب عدد من النجوم الذين حرصوا على الحضور وتهنئة صناع الفيلم على طرحه بالسينمات منهم الفنان شادي شامل والتقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص.

فيلم "السيستم" يدور في إطار كوميدي حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان طارق لطفي والفنان أحمد الفيشاوي، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

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