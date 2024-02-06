بالصور.. محمد فراج وداليا شوقي يدعمان "بسنت" بالعرض الخاص لفيلم "السيستم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان محمد فراج على دعم ومساندة زوجته الفنانة بسنت شوقي إحدى بطلات فيلم "السيستم" بالعرض الخاص الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بإحدى سينمات التجمع الخامس استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائي.

وظهر "فراج" على السجادة الحمراء للعرض الخاص ورافقته زوجته "بسنت" كما رافقتهما شقيقتها الفنانة داليا شوقي التي حرصت أيضًا على الحضور والتقاط عدد من الصور التذكارية.

وحضر فريق عمل الفيلم منهم الفنانة نسرين طافش، الفنانة رانيا منصور، الفنانة ميس حمدان، الفنان محمد علي رزق، إلى جانب عدد من النجوم الذين حرصوا على الحضور وتهنئة صناع الفيلم على طرحه بالسينمات منهم الفنان شادي شامل والتقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص.

فيلم "السيستم" يدور في إطار كوميدي حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان طارق لطفي والفنان أحمد الفيشاوي، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

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نسرين طافش وميس حمدان ومحمد علي رزق بالعرض الخاص لفيلم "السيستم"