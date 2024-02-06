شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام فى ندوة أرشيفية: كنت أول عربى يتم اختياري سفيرا للنوايا الحسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة القاهرة الوثائقية ندوة أرشيفية للزعيم عادل إمام، بعنوان "تحديات القرن" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 32 لعام 2000، بإدارة الكاتب الدكتور سمير سرحان، والتى تحدث فيها عن تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة والقضية الفلسطينيية.

وقال الزعيم خلال الندوة: "فخور إنى أول عربي اختير لهذه المنظمة، وشوفت مرة صورة لاودري هوبر ماسكة طفل أفريقي مش لاقي ياكل، ولم أكن أتصور أنى يوماً ما هكون سفير زيها، وأقدر أخدم بلدي ومصر وكل اللاجئين في العالم".

وسبق وأعلنت قناة "الوثائقية" عن البرومو الخاص بالندوة مع عرض مشاهد من الأفلام التي تحدث عنها الزعيم عادل إمام خلال الندوة، إذ كشف الزعيم العديد من الحكايات عن أفلامه التي قدمها خلال مشواره السينمائى الطويل والذى امتد لأكثر من 60 عاماً، حيث نُظمت الندوة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الألفية، تحت عنوان "تحديات القرن"، وأدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية.

وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.