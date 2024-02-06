شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يتحدث فى ندوة أرشيفية عن علاقته بهنيدي وحقيقة صورته على الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد الزعيم عادل إمام موقفا ساخرا في ندوته الأرشيفية التي أذاعتها قناة القاهرة الوثائقية من مشاركته في معرض الكتاب لعام 2000، والتي أدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان.

وقال الزعيم: "مرة وقفني واحد قالي هو حقيقي انك هتسدد ديون مصر وصورتك تبقى على الجنيه؟ قولتله الحكومة ولا محتاجاني ولا محتاجة حد، قولتله دي نكتة، انتوا فاكرين تحت القبة شيخ ولا ايه".

وعن الفنان محمد هنيدي، قال الزعيم: "استعنت بهنيدي في افلامي، وكنت بكتب ادواره بايدي لاقتناعي بموهبته، وكل واحد له أسلوبه".