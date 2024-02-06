شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا المصرى ابنة رياض الخولى فى "حق عرب" وزوجة أحمد رزق فى "بيت الرفاعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني تعيشه الفنانة دنيا المصرى حاليا في رمضان المقبل 2024، حيث تشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضى، حيث تجسد شخصية "سميحة" وهى ابنة الفنان رياض الخولى في أحداث المسلسل، مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى فى دراما رمضان، بعدما قدم فى رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.



دنيا المصرى 21

كما تشارك دنيا المصرى في بطولة مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، إذ تقدم دنيا شخصية داليا زوجة الفنانة أحمد رزق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى شعبى .

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصرى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى