شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ومحمد عادل إمام وأشرف زكى وعمرو سلامة فى عزاء والدة تارا عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى عزاء والدة الفنانة تارا عماد بمسجد الشرطة بزايد عدد من الفنانين، منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونيللي كريم، وحمزة العيلي، ومحمد صلاح، والمخرج عمرو سلامة، وكان قد وصل أيضا محمد عادل إمام، ونور النبوى وهدى المفتي.

والدة تارا عماد تعود أصولها إلى مدينة مونتينجرو وهى إحدى دول البلقان الأوروبية، وكشفت تارا عماد في لقاء سابق ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى قائلة إنها ليست مصرية 100%، حيث إن نصفها مصري والنصف الآخر من مونتينجرو المعروفة في مصر باسم "الجبل الأسود"، متابعة أن والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان، وأكدت أنها زارتها أول مرة وهى فى الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك، ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

يشار إلى أن آخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، أشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.