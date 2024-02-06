شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يدعم زوجته بسنت شوقى فى العرض الخاص لفيلم "السيستم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد فراج على دعم زوجته الفنانة بسنت شوقى، فى العرض الخاص لفيلم "السيستم" المقام فى إحدى سينمات التجمع الخامس وتهنئتها على الفيلم.

وحضر العرض الخاص كل من النجوم أحمد الفيشاوى وبسنت شوقى ونسرين طافش ورانيا منصور ونورهان منصور وميس حمدان ومحمد على رزق وراندا جبر، وشادى شامل.



الفيشاوي



بسنت شوقي



محمد فراج

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

يذكر أن أحمد الفيشاوى يعرض له حالياً في السينمات فيلم "عادل مش عادل" الذى انطلق يوم 24 يناير، ويشارك في بطولته شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

أما طارق لطفى فيعود بفيلم "السيستم" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "122" الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، أمينة خليل وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، جيهان خليل، أسماء جلال، محمود حجازى، ولاء الشريف واخراج ياسر الياسرى وتأليف صلاح الجهيني وتدور أحداثه في إطار رعب مثير.