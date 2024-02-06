"أبو" يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "السيستم" بظهور خاص مع زوجته

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان "أبو" أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سستمها" بمشاركة زوجته، ومن كلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام إميل.

ويشهد الفيلم ظهورا خاصا لأبو مع زوجته نهال لهيطة، في أول مشاركة سينمائية لهما مع تقديمه الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل اسم "سستمها"، ويتغنى فيها بكلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام إميل.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

يذكر أن أحمد الفيشاوى يعرض له حالياً في السينمات فيلم "عادل مش عادل" الذى انطلق يوم 24 يناير، ويشارك في بطولته شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.