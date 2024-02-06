الكشف عن سبب غياب ياسمين عز.. تزوّجت ومُفاجأة بهوية العريس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:18 مساءً - كشفت صفحة “شربليتا” المتخصصة بأخبار المشاهير ان الإعلامية المصرية الشهيرة ياسمين عز تعيش أجمل أيام حياتها بعد زواجها رسميا من مدير عام قناة MBC مصر محمد عبد المتعال بعدما عاشا قصة حب سرية لسنوات عدة حيث دعمها ماديا ومعنويا، بحسب الصفحة.

زواج ياسمين عز

وتابعت الصفحة ان عز تقضي معظم الأيام معه في فيلا في الساحل الشمالي ريثما ينتهي ديكور منزلهما.

أول تعليق من ياسمين عز بعد أنباء زواجها

من جانبها، علقت الإعلامية ياسمين عز على الأخبار التي تداولت حولها، خلال الفترة الماضية عن زواجها من أحد رجال الأعمال.

ونفت ياسمين عز تلك الأخبار، عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، حيث أكدت أنها المرة الأولى والأخيرة التي تعلق فيها على مثل هذه الشائعات.

وكتبت ياسمين رسالة قالت فيها “دي المرة الأولى والأخيرة اللي هرد فيها على أي شائعة، أنا غير متزوجة، عندما سأتزوج سأعلن أمام العالم لأن الرجل والزواج والعائلة فخر وشرف لكل امرأة يجب أن تعلن عنه”.

يذكر أن ياسمين عز ردت على شائعة زواجها بعد انتشارها خلال الساعات الماضية، حيث تردد انشغالها خلال الفترة الماضية في تجهيز عش الزوجية، وكان ذلك السبب في حصولها على إجازة من تقديم برنامجها كلام الناس.

أزمة ياسمين عز ونيشان

يذكر أن الفترة شهدت أزمة بين ياسمين عز والإعلامي نيشان، الذي هاجمها بقوة بسبب تغيبها عن الندوة التي أقامها ضمن فعاليات منتدى دبي للإعلام، حيث وجه إليها الكثير من الإنتقادات والإتهامات، كما أنه سخر منها أمام الجمهور، وهذا ما تسبب في غضب ياسمين التي قد اعتذرت قبلها له عن غيابها، لكنه لم يقبل الإعتذار، فقررت ياسمين التوجه للقضاء، وتحريك دعوى قضائية ضد نيشان اتهمته فيها بالإساءة لشخصها.

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