ميرنا وليد - بيروت - تناقل الجمهور صورة للفنان اللبناني فادي إبراهيم من داخل المستشفى بعد أزمته الصحية الأخيرة.

و ظهر الفنان فادي إبراهيم إلى جانب الفنان طوني كيوان و العميد الركن جان نهرا في المستشفى، ليطمئن الجمهور على صحته.

و في وقت سابق، وجهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة إلى الممثل اللبناني فادي إبراهيم، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة للغاية.

وكتبت ماغي بو غصن عبر حسابها الخاص: "فادي ابراهيم الصديق فنان كبير من لبنان وموهبة علّمت بالدراما وقدمت أدوار ما بتنتسى.. رح ترجع أقوى أكيد.. ورح نرجع نشوفك بيناتنا بصحة وعافية.. ونصوّر سوا قريباً ان شاء الله. الله يقويك يا حبيبي ويعطيك الصحة".

وقد كشفت رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، في فيديو خاص لموقع الفن، تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للممثل اللبناني فادي إبراهيم، وأشارت إلى أنه يخضع لجلسات غسيل الكلى 3 مرات أسبوعياً، كما تم بتر قدمه اليسرى ويده اليمنى من المعصم، وسيتم بتر قدمه الثانية الأسبوع المقبل.

ونوهت هلا الى استغلال كثيرين وضع فادي إبراهيم الصحي، منهم أشخاص ومواقع الكترونية، وذلك لأخذ مبالغ مالية لهم، لذلك كانت ضرورة حصر التبرعات والمساعدات بنقابة الممثلين والنقيب نعمة بدوي.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - إليكم أول ظهور لـ فادي إبراهيم من المستشفى بعد أزمته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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