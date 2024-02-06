بفيديو طريف..أشرف عبد الباقي يكاد أن يحرق أحداث مسلسل "جولة أخيرة" وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أشرف عبد الباقي مقطع فيديو طريف عبر حسابه الخاص مع متابعيه، و ظهر فيه و هو يأكل و يتحدث عن الحلقتين القادمتين من مسلسل "جولة أخيرة"، و كاد أن يكشف ما سيحصال فيهما و يحرق الأحداث على الجمهور ليجعل جميع من حوله يصرخ ويجبروه على التوقف.



مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر آب الماضي .

وتدور الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية الدكتور (يحيى)، الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ(تامبي)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

