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ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية هنا الزاهد البوستر الرسمي لأحدث أعمالها و هي مسرحية تحمل إسم "تييت" و ذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و كشفت من خلال المنشور عن ملامح شخصيتها حيث علقت بالقول: "مسرحية تييت، من ٦ فبراير على مسرح بكر الشدي".
من ناحية ثانية كانت هنا الزاهد قد أعلنت استعدادها لتصوير فيلم جديد الى جانب الممثل تامر حسني، وذلك بعد نجاحهما في فيلم "بحبك". وكانت قد تحدثت عن طلاقها من زوجها الممثل أحمد فهمي وقالت أنهما أصبحا صديقين والتقيا في جوي أواردز وسلما على بعضهما رغم الانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالبوستر الرسمي..هنا الزاهد تكشف عن ملامح شخصيتها في مسرحية "تييت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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