شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 8.. مجهول يهدد حياة صبا مبارك الزوجية بسبب صورها مع جمايكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانون صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة ON، أحداثا مختلفة حيث قررت هند سالم - صبا مبارك فتح قضية عامل بسيط اصيب فى أحد الفنادق.

ووبخ نبيل - أيمن عزب هند سالم بسبب فتحها لتلك للقضية، وأكد لها إنها تبحث عن مصلحتها الشخصية فقط، ولا تنتبه لملصحة القناة.

كنا ذهب حاتم عز الدين لمكتب هند سالم، وتحدث معها بسبب فتحها لتلك القضية، واحتدم الخلاف بينهما بسبب فعلتها، وتركها بعد ما أكد لها أن تلك القضية كاد يكسبها بنفسه ولا يحتاج مساعدتها.

وفى مفاجأة مدوية، أرسل شخص مجهول صورا لهند سالم وهى فى أحضان جيمى اندرسون، عندما ذهب لها ألأخير فى غرفتها بفندق الواحات وكان يستعيد معها ذكرياتهما، ولكن زوجها أحمد فهمى كان قد وصل للفندق الذى تمكث فيه هند سالم زوجته لكى يساندها ويدعمها فى أزمتها.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.