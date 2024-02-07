كواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة" تجمع هشام ماجد وهنا الزاهد وغادة ابراهيم

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور جديدة من فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تجمع بين الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد وغادة إبراهيم التي تشارك في العمل بعد غياب 6 سنوات منذ تقديم آخر اعمالها شارع محمد على، وحاليًا الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه خلال موسم عيد الفطر المقبل.













وانتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث احتفل فريق عمل الفيلم بانتهاء التصوير والاستعداد لعرضه في عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما استأنف الجندى تصوير العمل بعد فترة توقف لانشغاله بتصوير الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج احمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.