سنوب دوج رشح لـ 16 جائزة جرامي ولم يفز بأي منها.. والجمهور: "أنت أكبر من الجرامي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعاد مغني الراب الأمريكي سنوب دوج نشر تقرير لأحد المواقع العالمية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" والذي أوضح خلاله ترشح "سنوب" لـ 16 جائزة جرامي طوال مسيرته الغنائية

ولم يفز "سنوب" بأي منها على هامش حفل توزيع الجوائز الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية في دورته الـ 66 هذا العام.

"سنوب" لم يرد على التقرير ولكنه ترك المهمة لمتابعيه الذين عبروا عن دهشتهم لعدم فوز مطرب الراب الشهير بأي جائزة جرامي طوال سنوات من تقديم العديد من الأعمال الغنائية المميزة وعلق متابعيه قائلين: "سنوب دوج يستحقها، كيف تفوز تايلور سويفت بـ 14 جائزة جرامي ولم يحصل سنوب على أي منها الموضوع غير منطفي، من المفترض أن يفوز بجرامي، الأمر لن يقلل منه أنه أسطورة حقيقية، هذا لأن سنوب دوج أكبر من الجرامي".

وفاجأ سنوب دوج متابعيه وجمهوره مؤخرًا بالعودة إلى التدخين سريعًا بعدما أعلن عن إقلاعه وعن عدم تعاطيه أي أنواع من التبغ وحتى نبات القنب الذي اعتاد تدخينها بشراهة خلال السنوات الماضية.

ويعد مغني الراب، سنوب دوج من أشهر مغنيين الراب الأمريكيين الذي اشتهروا منذ بداية مسيرتهم الغنائية بتدخين نبات القنب وكان دائمًا ما يتباهى بهذا الأمر وكان يظهر وهو يدخن دائمًا بالعديد من اللقاءات والحوارات التليفزيونية، كما ظهر وهو يدخن مع العديد من النجوم العالميين منهم الملاكم العالمي مايك تايسون والذي جعله يدخن الماريجوانا على الهواء في سابقة هي الأولى على التليفزيون الأمريكي.

سنوب دوج واسمه الحقيقي "كالفن كوردوزار" ولد عام 1971 وكان عاشق وتاجر مخدرات في فترة المراهقة وتم القبض عليه أكثر من مرة، اشتهر "سنوب دوج" بغناء الهيب هوب والراب إلى جانب التمثيل ويعود فضل شهرته للمنتج والمغني الشهير "دكتور دري" الذي تعاونه مع بالعديد من الألبومات الغنائية والتي ساهمت في انتشارهما بشكل كبير.