شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Wonka يحقق 572 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Wonka إيرادات وصلت إلى 572 مليونًا و 434 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 201 مليونًا و34 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و 371 مليونًا و 400 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka فى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشيكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.