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ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل المصري حمدي الميرغني، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "للأذكياء فقط"، والمقرر عرضه في رمضان 2024
وقال الميرغني، لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط" : "أقدم خلال المسلسل الكوميديا النظيفة المناسبة لكافة أفراد الأسرة بعيدا عن أي ابتزال، وأعتمد فيها على كوميديا الموقف"، مشيرًا إلى أن المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي.
وتابع أن تصنيفه كممثل كوميدي أمر لا يزعجه، ولكنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم قوالب مختلفة بعيدا عن الكوميديا، معرباً عن سعادته بقدرته على رسم الابتسامة على وجوه جمهوره سواء في المسرح أو السينما أو الدراما.
مسلسل "للأذكياء فقط" بطولة حمدي الميرغني، وكريم عفيفي، ورنا رئيس، محمود البزاوي، وغيرهم من الممثلين الشبان، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن تأليف فليمون صبحي، ريمون صبحي، فادي صبحي.
كانت هذه تفاصيل خبر إنطلاق تصوير مسلسل "للأذكياء فقط" من بطولة حمدي الميرغني .. وهذه تفاصيل دوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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