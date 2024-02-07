سمسم شهاب يستذكر زوجته الراحلة بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - كتب الفنان الشعبي سمسم شهاب في منشور له عبر حسابه : "وتمر الأيام ولا أملك إلا الصبر والدعاء.

. ابنتي الكبيرة تستعد لإتمام زفافها؛ تنفيذًا لوصية والدتها، ولكن من دون عمل أي فرح.. كل خطوة وكل تفصيلة تمر بنا نتمنى وجود زوجتي بيننا، نتمنى أن تقوم بنفسها بتجهيز ابنتها وتجهيز شقتها، ولكنها إرادة الله- تعالى-.. يارب ألهمنا جميعا الصبر، فـ حال أولادي صعب جدا، رحمتك يا رب بقلوبهم".

وكانت زوجة الفنان سمسم شهاب قد توفيت في تشرين الأول من العام الماضي 2023 بعد صراعها مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية، وبقائها داخل العناية المركزة.

وكان سمسم شهاب قد أعلن عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابه، حيث كتب: "لا أملك إلا الدعاء، أنتى الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أني في قمة الألم وفي حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل اي شيء، لأن الامر بيد الله وحده، يراودني الامل فالله بأنك ستكونين بخير، يارب إشفى زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي ".