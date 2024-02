وفاة الممثلة المكسيكية هيلينا روجو بعد صراعها مع مرض سرطان الكبد

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة المكسيكية هيلينا روجو بعد خسارتها معركتها مع مرض سرطان الكبد عن عمر يناهز 79 سنة .



توفيت هيلين في منزلها في مكسيكو سيتي، وفقًا لشبكة التلفزيون Foro TV، تم تأكيد وفاتها من قبل الصحفية ماريا لويزا فالديس دوريا. وجاء في المنشور: "أؤكد وفاة العظيمة هيلينا روخو، لقد توفيت في الساعة الثالثة صباحًا بسبب السرطان، وسوف ستدفن في منزلها.. ارقد بسلام".

وكتب أحد المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي: "قوة لعائلتك. الله يحفظك في مجده المقدس". وقال آخر: "ارقدي بسلام أيتها الممثلة الجميلة والموهوبة.. احتراماتي وخالص تعازي لعائلتك". وعلق ثالث: "لا أصدق.. عار، قوة لعائلتها". وفي الوقت نفسه قال شخص رابع: "كم هو مؤسف وجميل ومثير للشفقة!!!"

وكانت النجمة الراحلة واحدة من أنجح الممثلات على شاشة التلفزيون المكسيكي، لكنها بدأت مسيرتها المهنية الواسعة كعارضة أزياء خلال الستينيات، تم تكريم هيلين لعملها من خلال عدد من الجوائز بما في ذلك جوائز أرييل لأفضل ممثلة. ظهرت لأول مرة في فيلمها عام 1970 في The Suicide Club، وكان الدور الذي نال استحسان النقاد عندما لعبت دور لوسيانا دوفال في فيلم "El Privilegio de Amar" المعروف أيضًا باسم The Privilege of Love. في عام 2006، ظهرت في فيلم Vidas de Fuego الذي ظهر في المسلسل الدرامي الكوميدي Ugly Betty، بطولة باتريشيا ريفيرا.

كان أحد أشهر برامج هيلين التلفزيونية هو الحب الذي يخدع. وفي حديثها عن العرض، قالت كارمن لاريوس، نائبة رئيس البرمجة في A&E وLifetime: "نحن فخورون جدًا بالنتيجة التي تم الحصول عليها في الموسم الأول، لذلك، في Lifetime نواصل الرهان على Amores que Engañan، برنامجنا الأصلي. إنتاج مشترك بمحتوى متميز لمنطقتنا. بالنسبة لمدى الحياة، من المهم جدًا أن نقدم لجمهورنا هذه السلسلة الدرامية المكونة من 12 حلقة فريدة وذات صلة حيث لا تكون النساء هم الأبطال فحسب، بل يُظهرون أيضًا مدى قدرتهم على التغلب على العقبات الكبيرة، لا بغض النظر عن مدى صعوبتها. القصص التي يرويها Amores que Engañan مستوحاة من أحداث حقيقية وتتناول قضايا الساعة للغاية.