ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها برفقة ولديها هيفين وجيوفاني بمنزلها.

ووثقت نادين الإحتفال بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وقد ظهر أمامها ثلاث قوالب من الحلوى على شكل قلوب، وهي تغني بجانب أطفالها، وعلقت: "الله يخليلي ياكم يا حياتي و عمري انتوا و يعطيني العمر وضلني حدكم".

وقد علقت نادين على الفيديو الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وقالت: "أنا بس قرر ما عصب أبداً وكون رايقة لو شوما صار". كمان أنا بعد أول مشكل".

وقبل بداية شهر رمضان المبارك، طلبت نادين نسيب نجيم من متابعيها، عدم حرق أحداث المسلسلات والكشف عن مشاهد الحلقة التالية، بسبب حصول بعض المنصات على الحق الحصري الأولي لعرض كل حلقة.

وكتبت نادين على صفحتها: "بدي وعد من الفانز يلي بمون عليهم انه بس تشوفوا الحلقة على شاهد قبل العرض على الشاشة ما تحطوا مقاطع و ما تحرقوا الاحداث و لا تقولوا شو صار و لاتحطوا صور و لاشي كرمال يلي ما حضر يستمتع بالعرض و مرسي حبيباتي".

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها مع ولديها.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.