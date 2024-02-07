طليقة وائل كفوري تحتفل بـ عيد ميلادها .. وجمالها يخطف الأنظار - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، بعيد ميلادها وشاركت بعض الصور من الإحتفالية مع أصدقائها وحضرت ابنتها الكبرى ميشيل السهرة أيضاً.

وبدت أنجيلا في غاية الجمال وتألقت بفستان باللون الأسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها وطبقت المكياج الناعم أيضاً على وجهها والتقطت بعض الصور لها مع قالب الحلوى الذي يتألف من أكثر من طابق باللون البنفسجي.

هذا وكانت أنجيلا قد جسرت الكثير من وزنها في الفترة الماضية واستعادت رشاقتها وأصبحت تضشارك مع المتابعين اهتمامها أكثر بنفسها ونضارة وجهها وعبر الجمهور عن اعجابه بجمالها.